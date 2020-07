Sushant के पूर्व कर्मचारियों ने SIT से पूछताछ में खोली Rhea Chakraborty की पोल, बताया कैसे रखती थी एक्टर की गतिविधियों पर नजर?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में पटना पुलिस की SIT के हस्तक्षेप के बाद इस केस में तेजी से जांच की जा रही है। पटना पुलिस जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। गौरतलब हो कि मंगलवार को सुशांत के पिता केके सिंह (Sushant Singh Rajput father KK Singh) ने रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। जिसमें रिया पर संगीन आरोप लगाए गए हैं और सुशांत की मौत का कारण भी उसे ही बताया गया है। अब पटना पुलिस की एसआईटी ने सुशांत के पुराने कुक, नौकर और बॉडीगार्ड से पूछताछ (SIT record Sushant Singh former cook, bodyguard, servant) की है। इन सभी को रिया ने सुशांत की लाइफ में आने के बाद हटा दिया था और अपने जानने वालों को रख लिया था।

जानकारी के मुताबिक, कुक और नौकरों ने अपने बयान में कई खुलासे Cook, Servant and Bodyguard record statement) किए हैं जो रिया के खिलाफ हैं। इन सभी बयानों को लिखित और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों पर दर्ज किया गया है। सुशांत के बारे में बताते हुए उनके कुक, नौकर और बॉडीगार्ड भी बेहद इमोशनल नजर आए। अपने साहब को याद करते हुए कुक ने बताया कि रिया के आने के बाद सुशांत की सभी चीजों को वो हैंडल किया करती (Rhea Chakraborty handled Sushant whole life) थी। यहां तक कि सुशांत की छोटी से छोटी चीज पर नजर (Rhea had an eye on Sushant each activity) रखती थी। सुशांत को कब क्या करना है, कहां जाना है, किससे बात करनी है, कौन लोग उनके आसपास रहेंगे इन सब पर रिया ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया (Rhea controlled Sushant life) था। सुशांत को दवाईयां देने का काम भी रिया ही करती थी। कई बार सुशांत दवाई भूल जाते थे लेकिन रिया उन्हें जानबूझकर मेडिसिन (Rhea used to give medicine to Sushant) देती थी। सुशांत को उन दवाइओं की ज्यादा जानकारी भी नहीं थीं। सुशांत के पूर्व कर्मचारियों के अनुसार रिया एक्टर की हर गतिविधि पर नजर रखा करती थी।

याद हो कि सुशांत के पिता ने अपनी कम्पलेन में ये बात बताई है कि रिया ने सुशांत को उनके दिमाग के साथ दिक्कत है बताकर उनका इलाज शुरू करवा दिया (Rhea started Sushant mental health treatment) था। जिसके बाद से ही सुशांत मानसिक तौर पर परेशान रहने लगे थे।

कुक और नौकर के बयान में आगे बताया है कि सुशांत, रिया के कारण मानसिक तौर पर काफी परेशान रहा करते थे। बता दें कि रिया के खिलाफ एफआईआर होने के बाद से वो अपने मुंबई वाले घर से गायब (Rhea Chakraborty is missing from her house) हैं। इसके अलावा उन्होंने पटना से केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल की है। साथ ही रिया ने खुद को बचाने के लिए देश के जाने माने टॉप लॉयर सतीश मानेशिंदे को हायर किया है। ये वहीं वकील हैं जो सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ चुके हैं। बहराल सुशांत का परिवार रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की भी मांग कर रहा है।