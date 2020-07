Sushant को याद कर बहन Shweta Singh Kirti ने शेयर किया वीडियो, अनदेखी फोटोज और वीडियोज आईं नज़र

नई दिल्ली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की देहांत ( Sushant Singh Rajput Death ) से उनके चाहने वालों में मायूसी छाई हुई है। हफ्तों बाद भी उनके चाहने वाले ने सोशल मीडिया ( Fans shared post on social media ) पर उन्हें याद कर उनके लिए इमोशनल पोस्ट ( Emotinal post ) शेयर करते रहते थे। सुशांत के अचानक से हुए निधन की खबर से काफी लोग अभी तक सदमे में है। सुशांत के परिवार ( Sushant's family shared his throwback video ) वाले भी उन्हें याद कर लगातार उनकी पुरानी तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करते हैं। कुछ समय पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कृति ( Sushnat's sister Shweta Singh Kirti ) ने एक वीडियो पोस्ट की है। जिसमें सुशांत की कई अनदेखी तस्वीरें और वीडियोज ( Sushant unseen photos and videos ) दिखाई दे रही हैं।

सुशांत की बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ( Shweta Singh Kirti Instagram ) पर भाई सुशांत का एक वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो 3 मिनट 25 सेकेंड ( Shweta Shared video ) है। इस वीडियो सुशांत के कई खूबसूरत लम्हों की झलक दिखने ( Shushant Unseen moments ) को मिल रही है। जो उन्होंने छोटी सी जिंदगी में जिए हैं। वीडियो में सुशांत काफी मस्ती करते हुए नज़र ( Sushant fun mood ) आ रहे हैं। हर पल में सुशांत के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है। श्वेता द्वारा शेयर किये गए इस वीडियों में सुशांत से जुड़ी सभी यादें शामिल हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में अंग्रेज़ी सिंगर Billy Joel का पॉपुलर गाना ‘स्लो डाउन यू क्रेज़ी चाइल्ड’ ( Slow down you crazy child ) बज रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने भाई के ( Shweta wrote special message for brother ) बहुत ही प्यारा मैसेज कैप्शन लिखते हुए "दुनिया में सबसे अच्छा मेरा बच्चा...सपनों से भरी आंखें"।

श्वेता के इस वीडियो को शेयर करते हुए ही सुशांत के फैंस एक बार फिर भावुक ( People becoming emotional) हो उठे हैं। फैंस इस वीडियो को शेयर करने के लिए श्वेता को थैंक्यू ( Fans say thank you to sushant's sister ) कह रहे हैं। श्वेता इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया ( Shweta mostly shared his brother sushant's memory ) पर अपने भाई को खोने का गम शेयर कर चुकी है। श्वेता सिंह कीर्ति ने भी भाई को याद करते हुए बेहद इमोशनल ( Wrote emotional note for brother ) पोस्ट लिखा था जिसे पढ़ सभी आंखों में आंसू आ गए थे। हांलाकि बाद में श्वेता ने वह पोस्ट डिलीट ( Shweta deleted post ) कर दिया था। सुशांत अपनी चारों बहनों ( Sushat's has for sister ) के बेहद करीब थे। सुशांत के निधन ( Sushant family pics viral on social media ) के बाद सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली पिक्चर्स भी वायरल हो रही थीं।