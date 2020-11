श्वेता ने कहा यह दिवाली सुशांत वाली है आओ मिलकर बांटे प्यार

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। जिसमें उन्होंने लिखा है, ***** यह दिवाली.....सुशांत वाली, आओ मिलकर प्यार बांटे और कई लोगों के दिलों में उम्मीद जगायें, तो चलिए यह दिवाली सुशांत सिंह राजपूत की तरह बनाएं।" श्वेता सिंह कीर्ति द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत कोट में नजर आ रहे हैं और श्वेता ने फैंस से अपील की है कि इस दिवाली सुशान्त की तरह कुछ ना कुछ अच्छा काम करें।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है और कई अभियान चला रही है ।बीते दिनों उन्होंने कई पोस्ट सोशल मीडिया पर की, जिसके माध्यम से लोगों को एकजुट किया है। बता दें कि सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए देश नहीं विदेश में भी लोगों ने अपनी आवाज उठाई है और विदेश में भी बिलबोर्ड लगाए हैं।

This Diwali.... Sushant Wali. Let’s share love and kindle hope in hearts of many. This Diwali let’s celebrate in SSR’S Way. #Diwali4SSR pic.twitter.com/6Qx3bnpZnm