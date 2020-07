Sushant Suicide case में यशराज के मालिक आदित्य चोपड़ा से मुंबई पुलिस ने की पूछताछ, दर्ज हुआ बयान

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही मुंबई पुलिस इस केस को सुलझाने में (Sushant Police Investigation) लगी हुई है। अब तक लगभग 36 से ज्यादा लोग अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। बीते दिनों यशराज फिल्म्स के दो पूर्व अधिकारियों (Yash Raj Films former executives) ने अपने बयान दर्ज करवाए थे। अब यशराज फिल्म्स (Yash Raj Films) के मालिक आदित्य चोपड़ा (Aditya Chopra) ने शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवाया। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आदित्य चोपड़ा से तीन घंटे पूछताछ (Police interrogate Aditya Chopra) की गई। इस सवाल-जवाब में क्या बातचीत हुई ये अभी सामने नहीं आया है।

गौरतलब हो कि इससे पहले यशराज के पूर्व अधिकारियों ने बताया था कि साल 2012 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट (Sushant contrat with Yash Raj Fiilms) पर उन्होंने साइन किया था। यशराज फिल्म्स के साथ 2 फिल्में करने के बाद सुशांत (Sushant 2 films with Yash Raj)के साथ आगे बात नहीं बनी। उन्होंने 5 साल पहले ही ये बैनर छोड़ दिया था और उसके बाद भी हमारी बात होती थी। हम लोगों के बीच कोई अनबन नहीं थी। मैं उसके लिए आज भी प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा यशराज और सुशांत के बीच तीसरी फिल्म पानी नहीं बन पाई जिसके बाद से सुशांत बेहद परेशान रहने लगे थे।

वहीं यशराज की कॉट्रैक्ट कॉपी में ये सामने आया था कि सुशांत के साथ तीन फिल्मों का अनुबंध किया गया था। जिसके तहत पहली फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में उनको 30 लाख रुपए (Sushant got 30 lakhs for first film) दिए गए थे। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि पहली फिल्म में 30 लाख रुपए दिए जाएंगे।

कॉन्ट्रैक्ट में आगे दूसरी फिल्म को लेकर 60 लाख रुपए देने की बात लिखी है। इसके बाद अगर दूसरी फिल्म हिट होगी तो तीसरी फिल्म में 1 करोड़ दिए जाएंगे। हालांकि सुशांत को दूसरी फिल्म के लिए 60 नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दे (Sushant got 1 crore for second film) दिए गए। ऐसा क्यों किया गया इसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में नहीं किया गया है। वहीं यशराज के साथ सुशांत की तीसरी फिल्म पानी (Sushant third Film Paani) थी जिसे शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे। इस पर ही बात बिगड़ गई थी। सुशांत के केस में लगातार सीबीआई जांच (Sushant CBI inquiry appeal) की मांग की जा रही है।