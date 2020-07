Sushant के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं शेखर सुमन ने कहा- रोज सुबह इस उम्मीद से उठता हूं हमारी आवाज कानोें तक पहुंचेगी

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही शेखर सुमन उनके लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुशांत के फैंस भी इस मुहिम के साथ (Sushant fans CBI Inquiry appeal) जुड़े हुए हैं। हालांकि सुशांत के सुसाइड केस पर मुंबई पुलिस भी गंभीरता से पूछताछ (Police investigation in Sushant suicide case) कर रही है लेकिन अभी तक कोई अहम सबूत सामने नहीं आया है। शेखर सुमन (Shekhar Suman) हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत के केस की सीबीआई जांच शुरू हो सके। अब उन्होंने इस न्याय की लड़ाई को लेकर एक कविता लिखी है। जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं।

शेखर सुमन ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Shekhar Suman tweet for Sushant) करते हुए लिखा- रोज़ सवेरे इस उम्मीद से उठते हैं कि हमारी अवाज़ उनके कानों तक पहुंच चुकी होगी पर ऐसा होता नही है। हम भी ज़िद पर अड़े हैं जब तक सांस है तब तक खड़े हैं। शेखर के इस ट्वीट पर फैंस उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। बता दें कि शेखर सुमन इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के लिए (Maharashtra CM Uddhav Thackeray) समय भी मांग चुके हैं। लेकिन इसका उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

