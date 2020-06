Sushant Singh Rajput की आत्महत्या पर सदमे में पीएम मोदी और शाहरुख, लिखा इमोशनल मैसेज

नई दिल्ली | बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड (Sushant Singh Rajput Suicide) कर ली। सुशांत की आत्महत्या की खबर सामने आने के बाद हर कोई सकते में है। पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुशांत लंबे समय से डिप्रेशन (Sushant Singh Rajput depression) के शिकार थे, उनकी मेंटल हेल्थ का इलाज चल रहा था। सुशांत की मौत की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स को बड़ा झटका लगा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से लेकर बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने भी सुशांत की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए हैरानी जताई।





Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.