फिल्म 'Dil Bechara' रिलीज से पहले हुई TWEETS की बारिश #SSRDidntCommitSuicide हुआ ट्रेंड

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। दिवंगत अभिनेता की आखिरी फिल्म 'दिल बेचारा' ( Dil Bechara ) रिलीज़ जो होने जा रही है। सुशांत के फैंस घड़ी की ओर नज़र टिकाए बैठें हैं कि कब 7:30 बजे ( Sushant last movie released at 7:30 pm ) और वह अपने हीरो की आखिरी झलक देखें। सुशांत के फैंस की यह बेसब्री सोशल मीडिया पर आराम से देखी जा सकती है। बीते दिन से अभिनेता के चाहने वालों ने सोशल मीडिया ( Sushant Fans post ) पर सुशांत को लेकर एक नही बल्कि सैकड़ों पोस्ट कर डाली हैं। आज फिल्म के रिलीज़ से पहले ही सोशल मीडिया पर #SSRDidntCommitSuicide ट्रेंड करने ( Sushant hastag trending ) लगा है।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) के बाद से उनके परिवार वाले और उनके चाहने वाले सदमे से उभर नहीं पाए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके फैंस सीबीआई जांच ( Fans Want CBI Inquiry ) को लेकर मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) पर दबाव बढ़ती ही जा रहा है। सुशांत सिंह सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide case ) में पुलिस में अब तक 40 ( Note 40 people statement ) से भी ज्यादा लोगों को लेकर पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इस बीच यह बात भी सामने कि कई बॉलीवुड हस्तियां पुलिस ( Bollywood celebrities don't agree with Mumbai Police work ) के काम से सहमत नहीं ही। साथ ही बड़े-बड़े लोगों से पूछताछ ना करने की बात भी तेजी से उठने लगी है। यही नहीं अब सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए सीबीआई जांच के लिए कैपेन ( campaign for sushant singh rajput ) भी चलाया जा रहा है।

आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित ( Sushant Singh Rajput Mumbai House ) अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत डिप्रेशन ( Sushant was in depression ) का शिकार हो गए थे और 6 महीने से इसका इलाज भी करा रहे थे। फिल्म 'दिल बेचारा' में संजना सांघी ( Sanjana Sanghi ) बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर रही हैं। संजना इस फिल्म से बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड डेब्यू ( Sanjana Debut Film ) कर रही हैं। फिल्म का निर्देशन मुकेश छाबरा ( Director Mukesh Chabbra ) कर रहे हैं। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले कुछ समय पहले ही मुकेश छाबरा और रिया ( Mukesh Reha Shared Post ) ने सुशांत को याद करते हुए पोस्ट साझा किया था।