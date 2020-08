Sushant Singh Rajput की कंपनी में करनी वाली महिला ने किया बड़ा खुलासा, कहा 'पीएम Narendra Modi से मिला चाहते थे'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Company ) की कंपनी को एक बड़ी बता सामने आई है। बताया जा रहा है कि साल 2018 में सुशांत ने वरूण माथुर ( Sushant company partner Varun Mathur ) के साथ मिलकर एक कंपनी खोली थी। जिसका नाम इनसाइड वेन्च्योर्स प्राइवेट लिमिटेड (Innsaei Ventures Pvt Ltd) था। लेकिन महज एक साल के अंदर ही कंपनी बंद हो गई। साल 2019 में सुशांत की इस कंपनी पर ताला लग गया, लेकिन सुशांत की मौत के बाद से इस कंपनी को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हो गईं। सुशांत की इस कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने कई बड़े खुलासे किए हैं।

सुशांत की कपंनी में काम करने वाली इस महिला का नाम नंदिनी शर्मा ( Nandini Sharma ) है। यह कपंनी में हेड ऑफ क्मयूनिकेशंस ( Head Of Communications ) का पद संभालती थीं। उन्होंने सुशांत की इस कंपनी के बारें में बात करते हुए बताया कि 'कंपनी को लेकर सुशांत के कई नई योजनाओं के बारें में सोच रहे थे। यहां तक वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र सिंह मोदी ( Narendra Singh Modi ) से भी मिलना चाहते थे और कंपनी के जरिए देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। सुशांत अपने प्लान पर काम करना चाहते थे। वह इन कंपनियों के माध्यम से लोगों की मदद करना चाहते थे।

अभिनेता के फ्यूचर प्लान्स के बारें में बात करते हुए नंदिनी ने कहा कि 'वह ओटीटी (Sushant wanted to work on OTT platform ) पर फिल्में बनाना चाहते थे। वह स्वामी विवेकानंद ( Swamy Vivekanand ) और भारतीय फुटबॉलप बाइचुंग भूटिया( Bhaichung Bhutia ) की जिंदगी पर आधारित फिल्मों को बनाना चाहते थे। नंदिनी ने यह भी बताया कि 'सुशांत एप और नई टेक्नोलॉजी में भी कुछ नया करना चाहते थे। नंदिनी की इन तमाम बातों से यह साफ हो गया है कि सुशांत डिप्रेशन ( Sushant was not in depression ) में नहीं थे। साथ ही वह भविष्य में क्या करना चाहते थे। वह बेहद ही अच्छी तरह से जानते थे।' सीबीआई भी जहां पहले केस को सुसाइड के एंगल ( CBI Investigate Sushant Case ) से जांच कर रही थी। वहीं अब यह मर्डर के एंगल से केस को जांच रही है।