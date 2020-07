Sushant Suicide case में बड़ा खुलासा: मरने से पहले अस्पताल में एक हफ्ते भर्ती रहे थे, दो बीमारियों का हुआ जिक्र

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीना बीत गया (Sushant Singh Rajput death one month) है लेकिन उनको लेकर फैंस अभी भी उतने ही भावुक हैं। सुशांत के मृत पाए जाने के बाद पुलिस ने बताया था कि वो 6 महीने से डिप्रेशन के पीड़ित (Sushant Singh Rajput depression) थे। हालांकि अलग-अलग लोगों ने कई तरह की बातें सामने रखी। शेखर सुमन (Shekhar Suman) से लेकर रूपा गांगुली (Roopa Ganguly) तक ये मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। वहीं उनके फैंस भी लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे (Sushant fans CBI appeal) हैं। इसमें नेता भी पीछे नही हैं। जबकि मुंबई पुलिस अब तक 32 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी (police investigation in Sushant Singh case) है। अब इसमें एक और नया मोड़ सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाला है। मुंबई पुलिस के एक अफसर द्वारा बताया जा रहा है कि निधन से पहले सुशांत अपनी कुछ बीमारियों के चलते अस्पताल में भी भर्ती (Sushant was admitted in hospital before death) हुए थे।

एनबीटी के मुताबिक, एक पुलिस ऑफिसर द्वारा ये दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में कोई भी साजिश नहीं है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सुशांत दो बीमारियों पैरानोया (Paranoia) और बाइपोलर डिसऑर्डर (Bipolar disorder) से जूझ रहे थे। जिसके चलते वो लॉकडाउन से पहले एक हफ्ते तक हिंदुजा अस्पताल में भी भर्ती रहे (Sushant admitted in hospital before lockdown) थे। सुशांत केस में किसी भी साजिश के होने की आशंका सामने नहीं आई है। ये पूरा मामला सुसाइड का ही निकलकर आया है।

पुलिस अफसर की इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सुशांत अपने काम में बिजी होने के कारण बहुत अकेलापन महसूस (Sushant felt loneliness) कर रहे थे। उनके परिवार में चार बहने और पिता थे। लेकिन पिता बिहार में रहते थे और बहनों की शादी हो चुकी थी। सुशांत की मां भी डिप्रेशन की शिकार (Sushant Singh mother depression) रही थीं। 16 साल की उम्र में सुशांत ने उन्हें खो दिया था।

पुलिस अधिकारी के हवाले से सुशांत की दोनों बीमारियों पैरानोया और बाइपोलर डिसऑर्डर (Sushant paranoia and bipolar disorder) में भी बताया गया है। पैरानोया में व्यक्ति लोगों पर शक करने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और अपनी हत्या किए जाने के डर में जीता रहता है। वहीं बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्विंग्स होते हैं। कभी इंसान रोने लगता है, कभी बहुत खुश रहता है तो कभी आत्मविश्वास से भरा होता है। उसका खुद के इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं रह जाता है। पुलिस अधिकारी की इस रिपोर्ट में मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी ने बताया है कि मानसिक रोगों (Mental illness) से पीड़ित इंसान एक समय पर हारने के बाद सुसाइड करने के बारे में सोचने लगता है। अब पुलिस अधिकारी की इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन कई बड़े लोगों द्वारा सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।