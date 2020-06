Sushant Singh Rajput क्यों हुए ‘चंदा मामा से दूर’, इस फिल्म के लिए NASA जाकर ली थी ट्रेनिंग

नई दिल्ली। टैलेंटेड और बॉलीवुड के युवा एक्टर सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput film Chanda Mama Door Ke) का सिलेक्शन जब ‘‘चंदा मामा दूर के’’ फ़िल्म के लिए हुआ तो सब्जेक्ट को बारीकी से समझने के लिए सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) 2017 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) गए थे। ‘चंदा मामा दूर के’’ फ़िल्म में सुशांत राजपूत एक अंतरिक्ष यात्री का रोल निभाने वाले थे, उसी की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने नासा में कुछ समय भी बिताया था। पर अफसोस है कि वह फिल्म बाद में रुक गई थी। शेखर कपूर ने भी बताया था कि वे अपने 'पानी' फिल्म के किरदार के लिए ज़बरदस्त मेहनत कर रहे थे।

