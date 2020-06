Sushant Suicide case: मुंबई पुलिस को फांसी के फंदे पर हुआ संदेह, क्या हरा कपड़ा एक्टर का वजन झेलने में सक्षम?

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड (Sushant Singh Rajput suicide) मामले में मुंबई पुलिस तेजी से छानबीन में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर भी सुशांत के न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। कारण ये है कि फैंस मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत ने आत्महत्या की है। कुछ दिनों पहले फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत (Sushant final postmortem report) को साफतौर पर सुसाइड बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, सुशांत के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान (no marks on Sushant body) नहीं पाए गए और साथ ही उन्होंने किसी भी साजिश से इंकार किया था। लेकिन अब पुलिस ने सुशांत के फांसी के फंदे पर शक (Police doubt on green rope) जताया है।

मुंबई पुलिस फिर से तह तक जाकर जांच में लग गई है जिसमें उन्होंने हर कपड़े को संदेह के दायरे में रखा है। पुलिस के मुताबिक, सुशांत ने जिस हरे रंग के कपड़े को फांसी का फंदा बनाया था वो उनके वजन को झेलने में असक्षम (Investigation on kurta could actually bear Sushant weight) हो सकता है।

पुलिस को शक है कि फांसी के लिए कपड़े से बनाया गया फंदा सुशांत के वजन के मुताबिक कमजोर हो सकता है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि जब सुशांत के मृत शरीर को नीचे उतारा गया था तब उन्हें वहां एक टूटी हुई बाथरोब बेल्ट (Sushant Bathrobe Belt) भी मिली थी। हालांकि पुलिस ने पहले बताया था कि सुशांत ने हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल सुसाइड (Sushant used green rope for suicide) करने के लिए किया था।

अभी फिलहाल हर रंग के कुर्ते को जांच के लिए (green kurta in lab) भेजा गया है जिसके बाद सुशांत के वजन के मुताबिक उस कपड़े की मजबूती सामने आ पाएगी। वहीं पिछले कुछ दिनों से सुशांत के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ छेड़छाड़ की खबर भी सामने आई थी। जिसको लेकर भी पुलिस ने ट्विटर और इंस्टाग्राम से सुशांत के अकाउंट (Sushant social media account tampered) की पिछले छह महीने की रिपोर्ट मांगी है।

बता दें कि कुछ सेलेब्स और नेता भी सुशांत की सुसाइड पर सीबीआई जांच की मांग (CBI investigation appeal for Sushant) कर चुके हैं। रूपा गांगुली, पायल रोहतगी, शेखर सुमन जैसे कलाकार का ट्विटर सुशांत के लिए सीबीआई जांच की लगातार अपील कर रहा है। साथ ही उन्हें सुशांत के फैंस का भी पूरा समर्थन मिल रहा है।