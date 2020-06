Sushant Singh Rajput की टी-शर्ट पर लिखे फॉर्मूले का फैंस ने बताया मतलब, स्टारकिड्स को IQ लेवल पर किया जा रहा ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अचानक निधन (Sushant Singh Rajput tragic demise) से देश उभर नहीं पा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़े सेलेब्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक्टर के जाने से बड़े फिल्मी घराने के सेलेब्स का बहिष्कार (Starkids celebs boycott) किया जा रहा हो। वहीं सुशांत के फैंस लगातार उनके पुराने फोटोज़ और वीडियोज़ शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं।

हाल ही मे सुशांत की एक फोटो सामने आई (Sushant Singh Rajput photo) जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल सुशातं की जो फोटो सामने आई है उसमें उनकी टी-शर्ट (Sushant Singh Rajput T-shirt) पर लिखा एक फॉर्मूला वायरल हो रहा है। फैंस ने सुशांत की टी-शर्ट पर लिखे फॉर्मूले का मतलब खोज निकाला है।





सुशांत को बाइक्स और साइंस से बेहद लगाव था। उन्हें जानन वाले उनके करीबी सुशांत को जीनियस बताते हैं। उन्हें फिजिक्स (Sushant loved physics) से बहुत लगाव था, वो नए अविष्कार करना चाहते थे। ऐसे में उनकी टी-शर्ट पर लिखा फॉर्मूले (Sushant T-shirt formula) भी साधारण नहीं हो सकता। सुशातं अक्सर इस तरह की टी-शर्ट पहना करते थे जिसपर कुछ लिखा होता था। अब सुशातं की रेड कलर की टी-शर्ट पर लिखे फॉर्मूले का मतलब बताते हुए लिखा गया है- 'Don't be a d3s/dt3। ये फॉर्मूला फिजिक्स का है जिसका मतलब है- 'Don't be a Jerk'। यहां जर्क का मतलब झटका है।

सुशांत की इस टी-शर्ट को लेकर खूब तारीफें हो रही हैं। उनके IQ लैवल का उदाहरण दिया जा रहा है। वहीं स्टारकिड्स को ट्रोल (Starkids trolled) भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि फैंस का इशारा उन स्टारकिड्स की तरफ है जो कई बार अपनी जनरल नॉलेज को लेकर ट्रोल हो चुके हैं।





Looking back at the life and interviews of @itsSSR. i feel that he was quite similar to the protagonist of the Fountainhead novel @aynrand - howard roark.He was a total science/physics nerd.. have a look at his tshirt. what is the rate of change of acceleration? :) #RIPSushant pic.twitter.com/D4Gld7u2FJ