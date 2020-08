Sushant की बहन श्वेता ने बताया था- मां को थी डिप्रेशन की समस्या, बाद में पोस्ट किया डिलीट.. रिया के इंटरव्यू के बाद हो रहा वायरल

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में लगातार कई खुलासे सामने आते रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने गुरुवार को कुछ टीवी न्यूज चैनल्स पर अपने इंटरव्यू दिए। रिया ने अपने और सुशांत के रिश्ते को लेकर बात की और सभी आरोप को उन्होंने झूठा बताया। इसके अलावा वो कई बार सुशांत के डिप्रेशन (Depression) को लेकर बोलती हुई नजर आई। उन्होंने बताया कि दिवंगत एक्टर की मां भी इसकी शिकार थी और यही कारण था कि वो उनके बगैर रह नहीं पा रहे थे। रिया की इन बातों के बाद सोशल मीडिया पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) का एक पुराना पोस्ट वायरल हो रहा है। हालांकि अब इस पोस्ट को श्वेता ने डिलीट कर दिया है लेकिन उसके स्क्रीनशॉट्स लगातार वायरल हो (Shweta Singh Kirti post viral) रहे हैं।

Sushant's sister @shwetasinghkirt has deleted her post on FB where she talked about how her mother lost her life due to depression... She was lying all the time 🤦‍♂.. Rhea is right.. pic.twitter.com/UJTsYJfu4D

श्वेता ने अपने इस पोस्ट में बताया है कि उनकी मां मानसिक बीमारी से जुझ रही थीं जिसके कारण उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। श्वेता फेसबुक पोस्ट में मेंटल डिप्रेशन की बात कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती के एक फैन ने इसे अपने ट्विटर पर शेयर किया है। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने लिखा है- हममे से कितने लोग मेंटल डिप्रेशन (Mental Depression) से सफर कर रहे हैं। मैं 9 साल पहले अपनी मां को इस क्रोनिकल मानसिक बीमारी के कारण खो चुकी हूं। वो डिप्रेशन की शिकार थीं जिन्हें बाद में ब्रेन हैमरेज हो गया। श्वेता अपनी इस पोस्ट के जरिए मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को जागरुक करने का प्रयास कर रही हैं और इसके लिए वो एक आश्रम खोलने की भी बात कर रही हैं।

Isn't it common for a family member to be depressed or have deppresion ? How can that Information be used against a person to prove that he too was depressed ? How can it be used to prove she is innocent.