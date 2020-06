Aarya से कमबैक करने के बाद Sushmita Sen ने नेपोटिज्म पर किया बड़ा खुलासा, बताया उन्हें किसने बचाया

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) आजकल अपनी वेब सीरीज आर्या (webseries Aarya) और दमदार कमबैक के बाद से फिर से सुर्खियों में हैं। वैसे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर ही चर्चाओं में रहती हैं लेकिन अब प्रोफेशनल लाइफ (sushmita professional life) को लेकर भी खूब लाइमलाइट बंटोर रही हैं। आर्या में उनकी बेहतरीन एक्टिंग की खूब तारीफें की जा रही हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) पर एक बार बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश के लोगों और सुशांत के फैंस का गुस्सा बॉलीवुड के स्टारकिड्स पर भड़का हुआ है। गैंग बनाकर आउटसाइडर्स (outsiders) को आगे ना बढ़ने देना जैसे बड़े आरोप कई फेमस सेलेब्स पर लग रहे हैं। इसी बीच सुष्मिता सेन ने भी नेपोटिज्म पर अपने विचार बता दिए हैं।

सुष्मिता सेन ने अपनी वेबसीरीज आर्या (Sushmita Sen webseries Aarya) का सोशल मीडिया के जरिए खूब प्रमोशन किया है। इसी कड़ी में ट्विटर (Twitter) पर भी उन्होंने फैंस के साथ सवाल जवाब का एक सेशन रखा था। #AskArya के इस चैट में सुष्मिता से एक फैन (Sushmita live session) ने ये सवाल पूछ लिया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म (Sushmita Sen on Nepotism) से उन्होंने खुद को कैसे बचाया। इसके जवाब में सुष्मिता ने जो जवाब दिया उसने सबका दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सुष्मिता ने लिखा- अपने दर्शकों पर फोकस करके...जो आप लोग हैं...मैं एक एक्टर के तौर पर अपने काम को तब तक जारी रखूंगी जब तक आप मुझे देखना चाहेंगे। उन्होंने इसके साथ हैशटैग लगाया #simpleenough #AskAarya

By focusing on my Audience...YOU GUYS!!!👊❤️🤗 I will continue to work as an actor as long as YOU want to see me!! #simpleenough #AskAarya https://t.co/or0a3Myz8c