सुष्मिता सेन को आया हार्ट अटैक, खुद ने शेयर किया अपना हेल्थ अपडेट

Sushmita Sen Suffered A Heart Attack: सुष्मिता सेन ने खुलासा किया है कि उन्हें हाल ही में हार्ट अटैक आया। एक्ट्रेस ने अपने पिता के साथ अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो के साथ ही सुष्मिता ने बताया कि पिछले दिनों वो कितने बुरे दौर से गुजरी हैं, उनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई थी।

Sushmita Sen says she suffered a heart attack: 'Angioplasty done, stent in place'