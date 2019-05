मोदी की जीत के बाद छलका इस एक्ट्रेस का दर्द, विपक्ष से भी ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं ताने

इस लोकसभा चुनाव में कई बॉलीवुड स्टार्स चुनाव प्रचार करते नजर आए। इसी तर्ज पर इस बार एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की भी एंट्री हुई। उन्होंने बिहार के बेगूसराय में काफी समय तक रहकर सीपीआई के उम्मीदवार के कन्हैया कुमार का प्रचार प्रसार किया। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर भी उन्होंने पूरे दम से जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट का समर्थन किया। इस सपोर्ट के कारण उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा।

हाल में आए चुनावी नतीजों में कन्हैया कुमार को हार नसीब हुई है। ना सिर्फ कन्हैया बल्कि वे सभी प्रत्याशी जिनके लिए स्वरा ने प्रचार किया वे सभी लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सके। जिसके बाद से स्वरा फिर एक बार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं।

हाल में उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे पता नहीं था कि मैं विपक्ष का चेहरा थी।' स्वरा ने ये प्रतिक्रिया चुनाव के बाद की जा रही कवरेज में उनके नाम के इस्तेमाल को लेकर किया है।

I didn’t realise I was the face of the opposition! 🤔🤔🤔😊😊😊🙏🏿🙏🏿🙏🏿 (Random realisation while going through post election coverage! ) #LokSabhaElections2019

Websites are writing articles with my name in headline to show that liberals like me are irrelevant! 😊😊😊🙌🏾🙌🏾🙌🏾 Revel in their love @Joydas https://t.co/LY9pDMNufX