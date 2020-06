Darren कालू विवाद को लेकर Swara Bhaksr का भड़का गुस्सा कहा- ऐसा करने वाले खिलाड़ी मांगे माफी

नई दिल्ली | अमेरिका में हुई जॉर्ज फ्रॉयड (George Floyd Death) की मौत के बाद से रंगभेद (Racism) का मु्द्दा लगातार गर्माया हुआ है। भारत में कई सेलेब्स इसपर विरोध दर्ज करा चुके हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर तक ने इस मुहिम को लेकर #BlackLivesMatter नाम से अभियान में हिस्सा लिया था जिसको लेकर एक्टर अभय देओल (Abhay Deol) ने भारत के कई मु्द्दे उठाकर ट्रोल कर दिया था। अब हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डेरैन सैमी ने खुलासा (Darren Sammy revealation of racial comments) किया था कि आईपीएल (IPL) के दौरान उनकी टीम के लोग उन्हें कालू (Sammy was called Kalu) बुलाया करते रहते हैं। सैमी के इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने उनकी टीम के खिलाड़ियों (Swara Bhaskar on Sunrisers Hyderabad teammates) को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें आपसे माफी मांगनी (Swara Bhaskar asked apology) चाहिए। स्वरा का गुस्सा उनके ट्वीट में साफ झलक दिखाई दे रहा है।





Dear @darensammy88 if someone used the N word at a black person & said they “operated from a place of love” what would u say? Same with word ‘Kaalu’ & it’s variations. And team members of @SunRisers. Show some decency & spine #SaySorryToDaren officially ! #thatsnotcricket @IPL https://t.co/8nbMpwNh6e — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 12, 2020

वहीं जहां एक तरफ स्वरा का गुस्सा भड़का हुआ था तो दूसरी तरफ डेरैन सैमी ने एक ट्वीट (Darren Sammy Tweet) कर बताया कि मेरे टीम के एक साथी का कहना है कि उन्हें कालू प्यार में बुलाया जाता है। सैमी ने आगे लिखा- आपको बताते हुए खुशी हो रही है मेरी टीम के लोग मुझे प्यार से कालू बुलाते हैं और इस सच के बाद माफीनामें की अब कोई जरूरत नहीं (Darren on no apology) है। सैमी के इस ट्वीट से साफ हो गया कि वो एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के ट्वीट (Swara reaction on Darren Sammy) का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सैमी ने ट्वीट कर लिखा- हमें निगेटिव सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हम लोगों को शिक्षित कर पाएं इसपर ध्यान होना जरूरी है। वहीं मेरे भाई ने जो कहा है उसपर विश्वास (Darren says place of love) है।





Don’t get me wrong I’m not condoning what was done/said. I’m saying let’s use this opportunity to educate each other so it doesn’t happen again. One can only apologize if he/she feels wrong about something. I’m confident&proud to be black. That will never change 🙏🏾🙏🏾🙏🏾😂 https://t.co/HeA1Erwby3 — Daren Sammy (@darensammy88) June 12, 2020

बता दें कि स्वरा भास्कर सोशल मीडिया (Swara Bhaskar on social media) पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो अक्सर राजनीतिक और सोशल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। स्वरा अपने विवादित ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। आजकल स्वरा मुंबई में है और वहीं से लोगों की मदद कर रही हैं। हाल ही में स्वरा ने सोनम कपूर के उनके जन्मदिन बथाई पर एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए बधाई दी थी।

