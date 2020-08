Web series Flash को लेकर बोलीं Swara Bhaskar, कहा- रानी मुखर्जी से तुलना बहुत सम्मान की बात, मैं उनकी बड़ी फैन हूं

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) जो अपने अपकमिंग वेब शो फ्लेश (Webseries Flesh) में एक पुलिस ऑफिसर की भुमिका में नजर आए वाली हैं। स्वरा के वेब शो की तुलना जब रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) की फिल्म मर्दानी (Mardaani) से की गई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाल ही में स्वरा भास्कर ने मिड डे से बातचीत में बताया कि वो रानी मुखर्जी की बहुत बड़ी फैन (Rani Mukerji fan Swara Bhaskar) हैं। उनकी फिल्म से तुलना को स्वरा बड़ा कॉम्प्लीमैंट मानती हैं। हालांकि दोनों की फिल्मों में कोई खास समानता नहीं है ऐसा स्वरा भास्कर का कहना है।

स्वरा भास्कर ने कहा कि मैं रानी की बहुत बड़ी फैस हूं, इसलिए उनसे कोई भी मेरे लिए सम्मान की बात है। मैंने मर्दानी की दोनों सीरीज देखी हैं और मैं रानी की एक्टिंग की कायल रह गई थी। मर्दानी एक कॉप पर फोकस्ड फिल्म थी जिसमें वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को पकड़ने के लिए मेहनत करती हैं। लेकिन हमारा शो एपिसोड बेस्ड (Swara said flesh will be in episodic format) होगा। बस हमारे पास छानबीन का एक बढ़िया मौका (Swara Bhaskar said we will investigate more deeply) है। उस दुनिया की चीजो को समझना बहुत रहस्यमई है फिर चाहे वो लड़कियों को रखने की बात हो या फिर जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। मेरे लिए ये पूरी तरह से अलग कहानी है लेकिन मुद्दा यही है।

स्वरा पहली बार एक कॉप का रोल करने जा रही हैं। स्वरा भास्कर के अलावा अक्षय ओबेरॉय, महिमा मकवाना, विद्या मालवाड़े जैसे एक्टर्स भी अहम भूमिका में हैं। फिलहाल ये वेब शो 21 अगस्त को रिलीज किया (Web series Flesh release on 21 August) जा रहा है। स्वरा ने बताया कि उन्होंने ऐसा रोल पहले कभी नहीं किया है ना ही कॉप का (Swara Bhaskar first time cop role) और ना ही एक्शन सीन। एक कलाकार के तौर पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका था। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पहले ये बहुत मुश्किल था, चैलेंजिंग था। शुरुआत में मैंने बहुत मेहनत की और फिर सबकुछ हो गया। ह्यूमन ट्रैफिंकिंग (Human Trafficking Racket) के बारे में बात करते हुए स्वरा ने कहा कि ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है और जरूरी है कि इस मुद्दे को जितना रियल दिखाया जा सके उतना दिखाया जाए। इस तरह का काम करके मैं खुद को गौरान्वित महसूस करती हूं।