Sushant Singh Rajput की सुसाइड के बाद घेरे में आए करण जौहर और आलिया भट्ट को बचाने उतरीं स्वरा भास्कर, बोलीं- दूसरों को दोषी कहना पाखंड

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Death) की मौत से हर कोई सदमे में है। उनकी आत्महत्या को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया (Sushant Singh Suicide on social media) पर सामने आई हैं। सेलेब्स से लेकर राजनीतिक जगत तक के लोगों ने सुशांत की सुसाइड का कारण बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म (Nepotism in bollywood) को बताया है। ट्विटर पर #JusticeForSushantSinghRajput ट्रेंड कर रहा है। करण जौहर से लेकर सलमान खान (Salman Khan) को यूजर्स ने आड़े हाथों लिया है। लोगों ने इन सेलेब्स को नेपोटिज्म फैलाने और गॉड फादर ना होने वाले को नीचे दिखाने का आरोप लगाया है। वहीं अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) भी इसमें कूद पड़ी हैं। वो करण जौहर (Karan Johar) और उनकी गैंग की एक सदस्य कही जाने वाली आलिया भट्ट (Alia Bhatt) के सपोर्ट में उतर आई हैं।

Parts of India Twitter blaming #KaranJohar and #AliaBhatt for the tragic suicide of Sushant - for some silly game played on a frivolous and pointless chat show (that All those people who are now abusing Bollywood nepotism lapped up) is both the height of idiocy and hypocrisy! 1/n

स्वरा भास्कर अपनी बेबाकी और राजनीतिक पर मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं। अब जब बात बॉलीवुड की आई है तब भी वो करण जौहर और आलिया भट्ट को बचाव (Swara supports Alia Karan) में उतर आई हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- भारत के कुछ हिस्सों में ट्विटर पर सुशांत की सुसाइड के लिए करण जौहर और आलिया भट्ट को दोषी ठहराया जा रहा है , वो भी एक चैट शो में खेले गए मजाकिया गेम के कारण (ये उन लोगों के लिए जो बॉलीवुड नेपोटिज्म को गालियां दे रहे हैं)। ये मूर्खता और पाखंड दोनों की पराकाष्ठा है।

Sushant didn’t leave a note. We don’t know what he went thru. We don’t know the cause. STOP taking out ur frustration using the pain of a troubled person. He didn’t leave a note! Get it? He didn’t want to talk about it. He’s gone. Let him have his peace & his family privacy. 2/n