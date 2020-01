जेल में बंद अभिनेत्री को स्वरा भास्कर और सुशांत सिंह ने की रिहा करने की मांग

नई दिल्ली | महेश भट्ट (Mahesh Bhatt), स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) और सुशांत सिंह (Sushant Singh) जैसे बॉलीवुड स्टार्स एक्ट्रेस और कार्यकर्ता सदफ जफर (Sadaf Jafar) के फेवर में उतर आए हैं। जफर को जेल से रिहा करने की मांग की जा रही है। उन्होंने 19 दिसंबर प्रदर्शन स्थल से फेसबुक लाइव कर दिया था जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उस दौरान संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो रहा था।

Activist and actor #sadafjafar is in jail in Lucknow.. not clear why! Her friends #DeepakKabir is also in jail because he went to enquire after her.. #FreeSadaf #FreeDeepak and make UP police accountable for its excesses!

महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने ट्वीट कर लिखा- स्वतंत्र संस्थान छलावा हैं। अगर डर के जरिए दिमाग को बेड़ियों में जकड़ दिया जाए या अशक्त कर दिया जाए तो आप किस तरह की सरकार में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रजा हैं, न कि नागरिक हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने भी जफर की गिरफ्तारी पर एक वीडियो शेयर किया है। सभी ने ‘हैशटैग फ्री सदफ’ का इस्तेमाल किया है। ऐसे कई बॉलीवुड हस्तियां लगातार सदफ को रिहा करने की मांग कर रहे हैं।

If the mind is shackled or made impotent through fear, it makes no difference under what form of government you live, u are a subject & not a citizen . Without liberty of speech, all of the outward forms and structures of free institutions are a sham, a pretense. #FreeSadaf