पालघर मामले के बाद Swara Bhaskar का निशाना, पुराना मुद्दा उठाते हुए भक्तों से पूछा सवाल.. हुई ट्रोल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) आए दिन किसी ना किसी मुद्दे पर अपने विचार रखती रहती हैं और साथ ही ट्रोलिंग का शिकार भी होती हैं। अब रिसेन्टली वो अपने ट्विट्स के कारण ट्रोल (Troll) हो गईं। जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले हुई पालघर घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है वहीं स्वरा भास्कर ने इसी मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने एक पुराने मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भक्तों तब कहां मर गए थे जब उन बुजुर्ग साधु को आपके लोगों ने ही मारा था। दरअसल, स्वरा स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले की बात कर रही थीं बस फिर क्या था ट्विटर यूजर्स ने भी उन्हें कई तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी।





भक्तों!!!!!!! तब कहाँ मर गए थे???????? इन बुज़ुर्ग साधु को आपके ही चट्टों ने मारा था!

(And before you start vomiting lies- I did tweet and condemned this attack back then..) https://t.co/huswJKeowY