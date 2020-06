Rasbhari वेबसीरीज को लेकर Swara Bhaskar का उड़ रहा मजाक, कंटेंट पर प्रसून जोशी ने लगाई फटकार

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) की वेबसीरीज रसभरी (Webseries Rasbhari) हाल ही में रिलीज हुई है। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। अमेजन प्राइम (Amazon Prime) पर रिलीज हुई इस वेबसीरीज का लोग जमकर मजाक बना रहे हैं। साथ ही स्वरा को भी खूब ट्रोल (Swara Bhaskar trolled) किया जा रहा है। इसी बीच जाने माने फेमस राइटर प्रसून जोशी (Prasoon Joshi) ने वेबसीरीज के कंटेंट पर सवाल उठाया है। उन्होंने रसभरी के सीन्स पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट करते हुए दुख (Prasoon Joshi angry on Rasbhari content) जताया।

Saddened byWebseries #Rasbhari’s irresponsible content portraying alittle girl child dancing provocatively in frontof men drinking.Creators& audience need 2seriously rethink Freedomof expression or freedom of exploitation?Let’s spare children in thedesperate need4 entertainment. — Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) June 26, 2020

प्रसून जोशी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट (Prasoon Joshi tweet) करते हुए लिखा- दुख हुआ। वेबसीरीज रसभरी में असंदेनशीलता से एक छोटी बच्ची को पुरुषों के सामने उत्तेजक नाच करते हुए एक वस्तु की तरह दिखाना निंदनीय है। आज रचनाकारों और दर्शक सोचें बात मनोरंजन की नहीं, यहां बच्चियों के प्रति दृष्टिकोण का प्रश्न है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या शोषण की मनमानी। मनोरंजन की इस लालसा में कम से कम बच्‍चों को तो हम न खीचें। प्रसून जोशी के इस ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं। वहीं वेबसीरीज के साथ-साथ स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar Rasbhari trolled) भी खूब ट्रोल हो रही हैं।

बता दें कि वेबसीरीज रसभरी के जिस सीन पर इतना बवाल (Social media anger on webseries Rasbhari) मचा हुआ है उसमें एक बच्ची पार्टी में डांस करती हुई दिखाई दे रही है। ये रोल सीरीज में स्वरा भास्कर के बचपन को दिखाता है। विवाद ये है कि इस सीन में बच्ची का डांस देखते हुए पिता के कुछ शराबी दोस्त उन्हें बच्चों को कंट्रोल करने की सलाह देते हैं। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स (Webseries Rasbhari memes) की बाढ़ आ गई है।

#Rasbhari is on trending I though it was our sweet little Rasbhari.@flyingbeast320 pic.twitter.com/733qwCEX5q — Deepak Harsh (@DeepakH19204137) June 26, 2020

एक यूजर ने एक फोटो पोस्ट की जिसपर लिखा है- मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे देखना ही नहीं है। तो दूसरे ने लिखा- ऐसी वेबसीरीज बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्मों से कम नहीं हैं। सरकार को इसे बैन कर देना चाहिए।