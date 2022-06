Swara Bhasker ने Ranvir Shorey को ट्विटर पर किया ब्लॉक, एक्टर ने रोते हुए शेयर की फोटो, लिखी ये बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) की गिनती बेबाक एक्ट्रेसेस में होती है। ये समय समय पर सम-सामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती हैं। एक बार फिर एक्ट्रेस चर्चा में हैं। दरअसल में खबर ये है कि स्वरा ने एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। हालांकि स्वरा ने रणवीर को ट्विटर पर क्‍यों ब्लॉक किया इसकी वजह सामने नहीं है।

रणवीर को अब जब इस बात का पता चला है तो उन्‍होंने इस पर ट्विटर पर ही रिएक्‍शन दिया है। रणवीर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर फनी अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की है।



रणवीर शौरी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसपर लिखा है कि स्वरा भास्कर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। इस पोस्ट के साथ रणवीर ने एक मीम भी शेयर किया है जिसमें एक लड़का मुंह फाड़कर रोता दिख रहा है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है- अभी-अभी पता चला। एक्टर का ये पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

