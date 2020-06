स्वरा भास्कर बोलीं, यह कठिनाइयों और उम्मीदों का समय, अब तक कर चुकी इतने लोगों की मदद

बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( swara bhaskar ) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बिहार अपने घर लौटने में 22 मजदूरों की मदद की है। स्वरा ने कहा, मैं अपने ट्विटर अकांउट का उपयोग कोविड-19 के लिए रचनात्मक व राहत प्रयासों में भाग लेने के लिए एक मंच के रूप में कर रही हूं। मैं भिन्न समूहों और व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई हूं और फिर मुझे विजग में फंसे इन प्रवासी मजदूरों के बारे में पता चला।

On 30th May I learnt of 22 migrants from Bihar were stuck in #vishakhapatnam On 4th June they boarded a bus provided by district administration Vizag to their hometown #begusarai BIG thanks IPS Vishal Gunni & Vizag collectorate for this @vgunni_ips @dgpapofficial @vizagcollector pic.twitter.com/xNE475eUwc