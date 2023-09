देश का नाम बदलने की चर्चा पर स्वरा भास्कर ने किया पाकिस्तान का जिक्र, मोदी सरकार पर किया तंज

Submitted by: Rizwan Pundeer

Swara bhasker on India To Be Called Bharat: देश में ये चर्चा जोरों पर है कि मोदी सरकार देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही है।

स्वरा भास्कर कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

Swara Bhasker on India To Be Called Bharat: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इंडिया नाम को भारत करने की चर्चा पर कमेंट किया है। स्वरा ने ट्विटर एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इस पर तंज किया है। साउथ एशिया इंडेक्स नाम के ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि अगर भारत अगर इंडिया नाम को आधिकारिक तौर पर UN लेवल पर रद्द कर देता है तो इसके बाद पाकिस्तान इंडिया नाम के लिए क्लेम कर सकता है। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्वरा ने मजाकिया लहजे में लिखा है- 'ये है सबका साथ सबका विकास।'