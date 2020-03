जानिए पीएम मोदी के 21 दिन तक लॉकडाउन के फैसले पर क्या है बॉलीवुड स्टार्स का रिएक्शन?

नई दिल्ली | कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर को बढ़ते देख पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन (Lockdown) कर दिया है। जिसके बाद बॉलीवुड स्टार्स की तरफ से भी अलग-अलग रिएक्शन्स आने शुरू हो गए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) जो हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर भी बोलती रहती हैं उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद स्वरा ने ट्वीट किया और कहा- मैं घर जाना चाहती हूं। इसके साथ उन्होंने रोने वाला इमोजी बनाया। जाहिर है स्वरा पीएम मोदी की घोषणा के बाद कहीं ना कहीं अपनी इच्छा बता रही हैं। ऐसे में फैंस उन्हें अलग-अलग सलाह दे रहे हैं। एक ने लिखा- आपको तारों के नीचे से जाना होगा। तो कई स्वरा के इस ट्वीट पर मजे ले रहे हैं।

वहीं सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) का लॉकडाउन पर ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। सोनाक्षी के ट्वीट में #ChupChaapGharPeBaitho ये काफी ट्रेंड कर रहा है। सोनाक्षी ने अपनी गुस्से वाली फोटो पोस्ट कर लिखा- गलती से भी बाहर मत दिखना, मैं अपनी खिड़की से सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही देख सकती हूं। घर पर रहे सुरक्षित रहे।

डायरेक्टर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) ने 21 दिनों के लॉकडाउन पर लोगों को अफवाह नहीं फैलाने के सलाह दी। उन्होंने कहा- हमे सरकार की मदद के लिए सुनना बंद कर देना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में सभी के एक जुट होने की आवश्यकता है। महेश भट्ट के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि वो 21 दिन के लॉकडाउन को जरूर फॉलो करेंगे।

We are now at a collective turning point, where we must stop, listen & help the government implement the 21 days all India lockdown. The time of great fear requires solidarity,humanity, sacrifice & hope.Not hysteria & rumour mongering. #21daysLockdown

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने भी 21 दिन के लॉकडाउन पर ट्वीट कर लिखा- जिंदगी बचाने के लिए 21 दिन कुछ भी नही हैं। सब लोग साथ मिलकर ऐसा करें। आशा है कि इस लॉकडाउन के अंत तक हमारे पास जरूर एक रिजन होगा सेलिब्रेट करने का। लोग का तापसी के इस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं।

21 days !

Not a lot for us in return of our lives.

Let’s do this everyone ! 💪🏼

And hopefully by the end of THIS lockdown we surely will have a reason n time to celebrate. Until then let’s get through one day at a time.