अक्षय के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह ने देश-राज्य के लिए खोला खजाना, दिए इतने करोड़

मुंबई। कोरोना वायरस ( Corona virus ) की महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच हर क्षेत्र के दिग्गज अपनी—अपनी तरफ से आर्थिक और मानवीय मदद करने में लगे हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) के 25 करोड़ दान करने के बाद वरुण धवन ( Varun Dhawan ) ने 55 लाख और सिंगर गुरू रंधावा ( Guru Randhawa ) ने 20 लाख रुपए का योगदान दिया है। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह भूषण कुमार ( Bhushan Kumar ) का नाम भी जुड़ गया है।

सोशल मीडिया पर जारी किए पोस्ट में भूषण कुमार ने कहा,' आज हम वाकई में बहुत ही निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं। इसलिए हम जो कर सकते हैं, उसे करने की सख्त आवश्यकता है। मैं और मेरी कंपनी टी—सीरीज पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ का सहयोग देने की घोषणा करते हैं। हम मिलकर लड़ेंगे और साथ जीतेंगे, जय हिन्द।' भूषण कुमार ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है।

Today, we are all at a really crucial stage & it’s extremely important to do all we can to help. I, along with my entire @TSeries family pledge to donate Rs. 11 crores to the PM-CARES Fund. We can & will fight this together, Jai Hind 🇮🇳@PMOIndia @narendramodi #IndiaFightsCorona https://t.co/mBBhuVgW1t