तापसी का कंगना पर पलटवार : जिया खान और सुशांत सिंह मामले में सुसाइड का अलग कारण कैसे, पुलिस, सीबीआई करे जांच

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोत के सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में नेपोटिज्म, गुटबाजी, मानसिक दबाव जैसे कारणों का हवाला दे कुछ सेलेब्स पर आरोप लगाने के बाद जवाब देने वाले सितारे भी सक्रिय हो गए हैं। कंगना ने तापसी का नाम लेते हुए उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस करार दिया था। इसके बाद तापसी ने भी जवाब दिए हैं।

Get the inquiry started, request the police , CBI , FBI and every agency that can help unearth the truth. Also along side help us all unearth how the logic behind suicide, depression and the reason behind that changes when it’s Jia Khan to when it is SSR https://t.co/dTEtlvbmhE pic.twitter.com/9qz4TGKPNV