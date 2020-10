Richa Chadda की शिकायत पर महिला आयोग ने नहीं दिया कोई जवाब, तापसी पन्नू ने एक्ट्रेस को दी बढ़िया सलाह

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) इन दिनों पायल घोष (Payal Ghosh) के साथ केस में फंसी हुई हैं। कुछ दिनों पहले पायल ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) पर रेप का आरोप लगाते हुए ऋचा चड्ढा का नाम भी घसीटा था। जिसके बाद ऋचा ने पायल के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था। वहीं इसी बीच पायल दिल्ली महिला आयोग से मिल चुकी हैं। लेकिन ऋचा द्वारा महिला आयोग (NCW) में पायल के खिलाफ जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी उसपर अभी तक कोई जवाब भी उन्हें नहीं मिला। इसी पर अब एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) का रिएक्शन दिया है। उन्होंने ऋचा को एक सलाह दे डाली है।

पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण (Sexual harassment) का आरोप लगाते हुए कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लिया था। जिसमें ऋचा चड्ढा का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि अनुराग ने ही ऋचा का नाम लेते हुए कहा था कि ये सब उनके साथ कम्फर्टेबल हैं। जिसके बाद ऋचा ने तुरंत इसपर एक्शन लिया। ऋचा चड्ढा महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से की गई शिकायत पर कोई जवाब ना आने पर परेशान हैं। जबकि पायल घोष रेख से मुलाकात भी कर चुकी हैं। जिसपर तापसी ने ट्वीट करते हुए ऋचा से कहा- मुझे लगता है तुम्हे अपनी आवाज उठाने और खुद को दिखाने के लिए जल्द दिल्ली जाना चाहिए। ऋचा को तापसी के सपोर्ट की तरह उनके फैंस भी समर्थन दे रहे हैं।

I think you should fly to Delhi soon to make yourself visible n audible