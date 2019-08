Rashmi Rocket motion poster : मंगल से अब 'रश्मि रॉकेट' की तरह पर्दे पर दौड़ेंगी तापसी

बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री Taapsee Pannu अपने दमदार अभिनय के लिए जानी जाती हैं। 'बेबी' और 'नाम शबाना' जैसी फिल्‍मों में जबदरस्‍त एक्‍शन और 'सूरमा' में हॉकी खिलाड़ी बनी नजर आ चुकीं तापसी एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक खिलाड़ी की भूमिका में नजर आने वाली है। तापसी इन दिनों अपनी आने फिल्म 'Rashmi Rocket' को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में इस फिल्म की पहली झलक सामने आई है। आरएसवीपी मूवीज की इस फिल्म की पहली झलक और फर्स्ट लुक रिलीज किया है। इसमें तापसी बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रही हैं।

