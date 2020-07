कनिका ने तापसी के सपोर्ट में लिखा- इनकी पिछली 5 फिल्मों ने कमाए 352 करोड़, जानें कंगना ने क्या दिया जवाब

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) ने एक इंटरव्यू में इतने विस्फोटक खुलासे किए हैं कि अब लगातार उनको या तो जवाब मिल रहे हैं या फेक्ट चैक से भरे सोशल मीडिया मैसेज। कंगना ने इंटरव्यू में तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) और स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) को बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कह दिया था। इसके बाद तापसी और स्वरा ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दे डाले।

Attagirl! @taapsee ... N not to forget... as per recent articles in public domain-n I quote “her last 5 releases made 352 cr’at box-office- stating her as d Most successful n highest grossing actress of hindi film industry last year!” Well take a bow! ❤️ so proud o u! 💪 https://t.co/r0FFceEm7R — Kanika Dhillon (@KanikaDhillon) July 20, 2020

तापसी पर बी ग्रेड स्टार के इल्जाम पर स्क्रीनराइटर कनिका ढिल्लन ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,'हाल ही में पब्लिक डोमेन पर मौजूद एक आर्टिकल के अनुसार,'तापसी की पिछली 5 फिल्मों ने बॉक्स आॅफिस पर 352 करोड़ का बिजनेस किया है और इससे वह पिछले साल हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सफल और ज्यादा कमाने वाली एक्ट्रेस हैं।' इस ट्वीट के जवाब में तापसी ने कनिका को प्यार भरे इमोजी भेजे।

MissionM or Badla they are male dominated films, @taapsee never gave a solo hit in her whole life @KanikaDhillon n whole left ecosystem trying to cover up murder of SSR who complained about nepotism n Bullying shame on you all no one defended him but defending his murders now. https://t.co/u3PASs22WQ — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 20, 2020

352 करोड़ पर कंगना का जवाब

तापसी की तारीफ में किए गए कनिका के ट्वीट के बाद कंगना का भी जवाब आया है। कंगना की ओर से उनकी टीम ने जवाबी ट्वीट में लिखा,' मिशन मंगल ( Mission Mangal ) और 'बदला' ( Badla ) पुरुष कलाकारों से डोमिनेट मूवीज हैं, तापसी ने अपने पूरे कॅरियर में एक भी सोलो हिट नहीं दी। कनिका और पूरा लेफ्ट इॅकोसिस्टम सुशांत के मामले को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत ने नेपोटिज्म और बुलिंग को लेकर शिकायत की थी, आप सभी को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उसे कभी डिफेंड नहीं किया। अब उसके 'मर्डर' को डिफेंड कर रहे हैं।'

सोशल मीडिया पर कनिका के ट्वीट पर यूजर्स ने जमकर जवाब दिए। अधिकांश यूजर्स कनिका के पाइंट से असहमत नजर आए। कुछ ने तो उनकी बताई 5 मूवीज के कलेक्शन को भी पब्लिक डोमेन से ढूंढकर शेयर किया।

LOL 😂 never seen someone so rattled, calling herself lioness and asking to be watched while hunting, hunting who??? calm down @taapsee in many interviews of yours you urself said I am not an A lister, Kangana only said you deserve better, no idea why you hurting so much https://t.co/8NKmsGYP6O — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 20, 2020

स्वरा ने कसा तंज

तापसी के अलावा स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) ने भी कंगना को जवाब दिया है। स्वरा ने ट्वीट कर लिखा है 'जरूरतमंद आउटसाइडर, बी ग्रेड एक्ट्रेस, लेकिन आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से अच्छे दिखने वाले और उनसे बेहतर एक्टर भी। मुझे लगता है कि यह कॉम्प्लीमेंट है। स्वरा ने यह बात तंज कसते हुए लिखा, 'शुक्रिया कंगना, मुझे लगता है कि आप खूबसूरत हैं, एक अच्छी एक्टर हैं और अच्छी इंसान भी।'