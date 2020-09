अनुराग कश्यप को सपोर्ट करने पर घिरीं तापसी, अपने पहले ट्वीट में कहा था- आरोपियों को सेलिब्रेट करना बंद करना चाहिए

नई दिल्ली: साउथ एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड डायेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। जिसके बाद एक्ट्रेस तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के समर्थन में उतर चुकी हैं। उन्होंने एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। लेकिन अब तापसी अपने ही पुराने ट्वीट के कारण लोगों के निशाने पर आ गई हैं।

दरअसल, तापसी पन्नू ने साल 2018 में मीटू को लेकर एक ट्वीट किया था। अपने इस ट्वीट में तापसी ने लिखा था, 'मुझे नहीं लगता कि यह #Metoo किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच सकता है, जब तक कि हम आरोपियों को सेलिब्रेट करना बंद नहीं कर देते। शर्मिंदगी तब और भी बढ़ जाती है जब महिलाएं खुद इस आंदोलन से नहीं जुड़ती और इसके खिलाफ हो जाती हैं। यह तुम नहीं हो सकते! #NotDone.'

I don’t think this #Metoo can reach any productive conclusion until we stop celebrating the accused and guilty to begin with. And embarrassment becomes even more when women themselves don’t stand by this movement and rather go against it. It could’ve been you! #NotDone — taapsee pannu (@taapsee) October 20, 2018

वहीं, जब अनुराग कश्यप पर पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया तो तापसी ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा, 'तुम्हारे लिए, मेरे दोस्त, मैं जानती हूं कि तुम सबसे बड़े फेमिनिस्ट हो। तुम्हारे एक नए आर्ट पीस के साथ सेट पर दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी, जिसमें दिखाया जाता है कि तुम्हारी बनाई दुनिया की महिलाएं कितनी शक्तिशाली और सार्थक होती हैं।' तापसी के इस पोस्ट के बाद लोगों ने उनका पुराना ट्वीट वायरल कर दिया और तापसी को उनके दोहरे रवैये के लिए उनपर निशाना साधा।

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने वाली तापसी पन्नू कौन होती हैं? वह सिर्फ एक दो-मुंह वाली अवसरवादी हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अनुराग कश्यप पर कभी सवाल नहीं उठाएंगी।' ऐसे ही तापसी के खिलाफ कई लोगों ने ट्वीट किए।

बता दें कि एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था, ‘अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की और बहुत बुरा बर्ताव किया है। नरेंद्र मोदी जी कृपया इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करें। देश को पता चले कि इस क्रिएटिव आदमी के पीछे एक राक्षस है। मुझे पता है यह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कीजिए।’