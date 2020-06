Lockdown में प्रवासी मजदूरों के हाल देख Taapsee Pannu का छलका दर्द बोलीं- ‘यहां इंसानों की जान है सस्ती’

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) अपने अभिनय के साथ साथ (Taapsee Pannu social media) सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती है और हर सामाजिक मुद्दे पर अपना राय रखती है। ऐसी ही अभी हाल ही में उस दौरान देखने को मिला जब पूरे देश में फैल रही महामारी को देखते हुए लॉकडाउन शुरू किया गया था और इस दौरान प्रवासी मजदूरों(migrants worker) के सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हुई थी। उनके सामने ना केवल एक महामारी की समस्या थी बल्कि रोजगार छिन जाने से भूखमरी के हालात भी पैदा हो गए थे। और उनके इन्ही हालातों को देखकर तापसी (Taapsee Pannu Heartbreaking Video Of Lockdown) ने इस पर अपनी राय रखी है।

A series of pictures that probably will never leave our mind.The lines that will echo in our head for a long time.This pandemic was worse than just a viral infection for India.हमारे दिल से , आपके दिल तक, उन हज़ारों दिलों के लिए जो शायद हम सब ने तोड़े हैं । #Pravaasi #CovidIndia pic.twitter.com/dB5yyYvEYB