Kangana Ranaut पर Taapsee Pannu का तंज- मेरे साथ सांड की आंख करने से कर दी मना, कहा था मेरे रहते दूसरी एक्ट्रेस की जरूरत क्या है?

नई दिल्ली | बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) एक दूसरे पर पलटवार करने से पीछे नहीं हट रही हैं। कभी सोशल मीडिया के जरिए तो कभी अपने इंटरव्यू के जरिए एक दूसरे के घेरने की कोशिश में लगी हुई हैं। हाल ही में तापसी पन्नू डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप के सपोर्ट (Taapsee supported Anurag Kashyap) में उतर आई हैं जो कंगना रनौत से ही जुड़ा हुआ है। अनुराग ने फिल्म सांड की आंख (Saandh Ki Aankh) को लेकर हाल ही में बताया था कि कंगना रनौत ने इसे करने से मना कर दिया (Kangana Ranaut rejected Saand Ki Aankh) था क्योंकि ये सोलो फिल्म नहीं थी। सांड की आंख दो बहनों की कहानी थी जो अपने बुढ़ापे में बेहतरीन शूटर बन जाती हैं।

तापसी पन्नू ने इंडिया टूडे से बातचीत में बताया कि कंगना ने कैसे सांड की आंख के लिए मना कर दिया था। तापसी से जब पूछा गया कि अभी जिनके साथ वो सोशल मीडिया पर लड़ रही हैं क्या उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तापसी ने जवाब देते हुए कहा कि पिछली बार सांड की आंख के लिए कुछ ऐसा ही होने वाला (Kangana and Taapsee was about to work together) था जब कंगना को फिल्म के मेकर्स द्वारा अपरोच (Saand Ki Aankh makers approached Kangana Ranaut) किया गया था। फिर मुझे बताया गया कि कंगना ने इसे करने से ये कहकर इंकार कर दिया कि इसमें आपको दूसरी एक्ट्रेस की जरूरत क्यों है जब मैं इसे कर रही हूं। आप इसे एक इंसान के साथ बना सकते हो। मेरे डायरेक्टर फिल्म की स्क्रिप्ट को बदलने के लिए सहमत नहीं थे।

तापसी ने आगे कहा कि मैं अच्छे को-स्टार्स (Taapsee on working with co-stars) के साथ काम करना चाहूंगी। मैंने किया भी है जैसे पिंक, मिशन मंगल और सांड की आंख। मैं बेहतर बनती चीजों के साथ सकारात्मक हूं।

बता दें कि इससे पहले सांड की आंख के प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप ने बताया था कि जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट कंगना को सुनाई गई (Anurag Kashyap told Kangana was approached for Saand Ki Aankh) थी तब उन्होंने कहा था कि स्टोरी बढ़िया है लेकिन इसमें दो कैरेक्टर्स की क्या जरूरत (Kangana asked why two characters in Saand Ki Aankh) है। इसे एक के साथ और यंग किरदार पर बनाओ मैं करूंगी। उन्होंने आगे कहा कि उनकी जितनी फिल्में हैं अब वो सिर्फ उनकी बन गई हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही स्टार्स फिल्म बनाते हैं। वो इतनी बड़ी स्टार हैं लेकिन क्या वो लोगों को सशक्त बना रही हैं? वहीं कंगना रनौत की टीम की तरह से कहा गया था कि उन्होंने स्क्रिप्ट को बदलने के लिए नहीं कहा था। बल्कि उन्होंने कहा था कि इसके लिए इसी उम्र के लोगों को हायर करना चाहिए था।