दुल्हन बनीं तापसी पन्नू की तस्वीर हुई वायरल, बिना डेटिंग की शादी, असली सच्चाई आपको चौंका देगी

तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सांड की आंख' को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। दोनों एक्ट्रेसेस आए दिन अपने किरदारों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। तापसी फिल्म में दादी प्रकाशी तोमर का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म कम्पलीट वुमन सेंट्रिक हैं।

Married at the age of 20, no dating life I’m sure 🤷🏻‍♀️#PrakashiTomar #SaandKiAankh#ThisDiwali pic.twitter.com/Klde4eyIIn