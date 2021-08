Tadap Postponed: सुनील शेट्टी के बेटे अहान की डेब्यू फिल्म 'तड़प' की रिलीज डेट में बदलाव, अब 3 दिसंबर को होगी रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म 'तड़प' की रिलीज पोस्टपोन हो गई है। मेकर्स ने इसकी नई डेट की घोषणा की है। अहान की यह फिल्म पहले 24 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे रो दिया गया। अब 'तड़प' को 3 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन वाली इस मूवी को मिलन लुथारिया ने निर्देशित किया है। इस मूवी में अहान के साथ एक्ट्रेस तारा सुतारिया नजर आएंगी।

3 दिसंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज

मंगलवार को मिलन लुथारिया ने अपनी एक ट्वीटर पोस्ट में फिल्म 'तड़प' की रिलीज डेट की घोषणा की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा,'चाहत का अनुभव करें, बड़े परदे पर। साजिद नाडियाडवाला की 'तड़प' , एक अद्भूत प्रेम कहानी 3 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में आ रही है।

Experience the longing…. Bade Parde Par #SajidNadiadwala ’s #Tadap - An Incredible Love Story in cinemas on 3rd December 2021 💥 #AhanShetty @TaraSutaria @rajatsaroraa @ipritamofficial @WardaNadiadwala @NGEMovies @foxstarhindi #FoxStarStudios @irshad_kamil

Super excited for this to release on the big screen!!! Thank you #SajidNadiadwala @WardaNadiadwala for all the love ❤️ 🙏#AhanShetty #Tadap https://t.co/F4txDiDklV