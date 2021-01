मुंबई। सैफ अली खान ( Saif Ali Khan ) स्टारर वेब सीरीज 'तांडव' ( Tandav Web Series ) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कई बीजेपी नेताओं और आम लोगों ने सीरीज में दिखाए गए आपत्तिजनक दृश्यों पर विरोध जताया है। 'तांडव' को लेकर उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआइआर के बाद यूपी पुलिस ( UP Police ) की एक टीम पूछताछ के लिए मुंबई रवाना की गई है।

यह भी पढ़ें : सैफ अली खान की 'तांडव' वेब सीरीज पर हो रहा बवाल, यहां पढ़ें इसका रिव्यू

हिन्दू देवी-देवताओं के गलत चित्रण का आरोप

लखनउ के लखनऊ और हजरतगंज थाने में 'तांडव' में हिन्दू देवी-देवताओं के आहत करने वाले चित्रण को लेकर मामले दर्ज करवाए गए हैं। इसमें 'तांडव' के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर व राइटर सहित अन्य के खिलाफ शिकायत की गई है।

अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी

दर्ज एफआईआर में कहा गया कि वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हिंदू देवी-देवताओं का गलत चित्रण किया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वेब सीरीज के निर्माता-निर्देशक, लेखक समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यूपी पुलिस के 4 अधिकारी जांच के लिए मुंबई रवाना हो गए हैं।

नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज

बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा,'जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, घटिया वेब सीरीज की आड़ में नफरत फैलाने वाली वेब सीरीज 'तांडव' की पूरी टीम के खिलाफ योगीजी के उत्तर प्रदेश में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, जल्द गिरफ्तारी की तैयारी!!' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने दावा किया कि 'UP पुलिस मुंबई निकल चुकी है,वो भी गाड़ी से,FIR में मजबूत धाराएं लगी हैं,तैयार रहना,धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी।'

Lucknow: A team of four police personnel has left for Mumbai for investigation following registration of an FIR at Hazratganj Police Station against the makers of web series 'Tandav' and an officer of OTT platform Amazon Prime for allegedly hurting religious sentiments.