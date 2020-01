अजय देवगन एक्टिंग से लेने जा रहे संन्यास, अब ये काम करेंगे सिंघम

View this post on Instagram

Ek veer yoddha, aur uske mutthi bhar sipahiyon ne badla itihaas. #TanhajiTheUnsungWarrior, in cinemas from 10th January 2020, in 3D. #7DaysToTanhaji @kajol #SaifAliKhan @omraut @bhushankumar @sharadkelkar #ADFFilms @tseries.official @tseriesfilms @tanhajifilm