फिर Tanushree Dutta के निशाने पर आए Nana Patekar, एक्ट्रेस ने कहा- 'मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार...'

नाना पाटेकर ( Nana Patekar ) पर यौन शोषण ( MeToo ) का आरोप लगाने वाली बॉलीवुड एक्‍ट्रेस तनुश्री दत्‍ता ( Tanushree Dutta ) एक बार फिर सामने आई हैं। एक्ट्रेस ने एक बार फिर इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपना दर्द उन्होंने फिर बयां किया है। उन्होंने Nana Patekar पर उन्हें परेशान करने का आरो लगाया है।

तनुश्री ने आज सुबह-सुबह एक पोस्ट शेयर किया और नाना पाटेकर और बॉलीवुड माफिया पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। तनुश्री ने अपनी तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर लिखा- ‘अगर मुझे कभी कुछ होता है तो बता दूं कि #metoo आरोपी नाना पाटेकर, उनके वकील, उनके सहयोगी और उनके बॉलीवुड माफिया दोस्त जिम्मेदार हैं! कौन हैं बॉलीवुड माफिया ?? वहीं लोग जिनके नाम एसएसआर मौत के मामले में बार-बार सामने आए।’ (ध्यान दें कि सभी के पास एक ही आपराधिक वकील है)



उन्होंने आगे लिखा- ‘उनकी फिल्में न देखें, उनका पूरी तरह से बहिष्कार करें।’ तनुश्री ने अपनी पोस्ट में उनके और उनके पीआर वालों के बारे में फर्जी खबरें फैलाने वाले पत्रकारों को भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वह भी उन लोगों के साथ इस अभियान में जुटे हैं।

tanushree dutta said if anything happens to me nana patekar will be responsible