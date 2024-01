प्रभास की नई फिल्म ‘The Raja Saab’ का फर्स्ट लुक आया सामने, लुंगी पहने राउडी अंदाज में दिखे एक्टर

मुंबई
Published: Jan 15, 2024 04:29:27 pm
Submitted by: Janardan Pandey

The Raja Saab First Look: मकर संक्रांति के मौके प्रभास ने अपनी नई मूवी द राजा साब (The Raja Saab) का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया। इसके बाद फिल्म को लेकर फैंस की ओर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

The Raja Saab First Look: साल 2023 के अंत में सुपरस्टार प्रभास ने एक धमाकेदार फिल्म ‘सलार’ के साथ लोगों के दिलों पर राज किया। एक्शन से भरपूर इस फिल्म का रोमांच अभी कम भी नहीं हुआ था और इसी बीच आज यानी पोंगल और मकर संक्रांति के मौके पर प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपनी आने वाली नई फिल्म द राजा साब (The Raja Saab) का फर्स्ट लुक पोस्टर साझा किया। पोस्टर में एक्शन स्टार प्रभास लुंगी पहने राउडी अंदाज में दिख रहे हैं। पोस्ट शेयर करते ही प्रभास के फैंस ने प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा कि “रिबेल मोड ऑफ, डार्लिंग मोड ऑन।” नई फिल्म में प्रभास का ये लुक देख कर उनके फैंस काफी उत्साहित दिख रहे हैं।