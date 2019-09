The Sky Is Pink trailer: प्यार, संघर्ष और ट्रैजिक फैमिली ड्रामा है 'द स्काई इज पिंक'

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), जायरा वसीम (Zaira Wasim), फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की फिल्म 'The Sky Is Pink Trailer' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में रोमांस, इमोशंस और फैमिली लव को दिखाया गया है। द स्काई इज पिंक मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी की जिंदगी पर आधारित है, जो कि पल्मनरी फाइबरोसिस से ग्रसित थीं। प्रियंका फिल्म में अदिति चौधरी और फरहान अख्तर निरेन चौधरी के रोल में दिखेंगे। दोनों पति-पत्नी बने हैं और जायरा उनकी बेटी।

ट्रेलर शुरू होता है जायरा की आवाज से जो अपने माता-पिता की ट्रैजिक लव स्टोरी के बारे में बताती है। दोनों की लव लाइफ में यूटर्न उनकी बेटी जायरा के जन्म के बाद आता है। जायरा को गंभीर बीमारी है। उसे बचाने की जद्दोजहद प्रियंका और फरहान में खूब की है। फिल्म एक रोलर कोस्टर राइड है जो कि फैमिली लव और इमोशन से भरपूर है। इस फिल्म प्यार-संघर्ष और जिंदादिली की ट्रैजिक फैमिली ड्रामा है।

