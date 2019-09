P se Pyaar, F se Farraar Trailer: 'प से प्यार फ से फरार' का ट्रेलर देख खड़े हो जाएंगे रौंगटे

बॉलीवुड अभिनेता जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill) इन दिनों अपने आने वाली फिल्म 'प से प्यार फ से फरार' (P Se Pyaar F Se Faraar) को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। बुधवार को इस फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर को खूब पसंद किया जा रहा है, रिलीज होते ही फिल्म के ट्रेलर को हजारो लाइक्स मिल चुके हैं। ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श फिल्म के ट्रेलर को अपने ट्विटर अकाउंस से शेयर किया है।

ट्रेलर को देखने के बाद यह साफ हो गया है कि फिल्म की कहानी ऑनर किलिंग पर आधारित है। ट्रेलर में बताया गया है कि मथुरा के अंदर अलग जाति और धर्म में प्यार करने वालों को क्या सजा दी जाती है। इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहें भावेश कुमार एक एथलिट की भूमिका में नजर आ रहे है। उसे प्यार हो जाता है किसी और जाति की लड़की से। दोनों के प्यार के बारे में परिवार वालों को पता चल जाता है और दोनों जान बचाते हुए किसी और शहर में पहुंच जाते हैं। इस इसके बाद भावेश जाति-धर्म के बीच चल रहें भेदभाव को खत्म करने का फैसला लेते है। वो कहते है कि जब गले में गोल्ड मेडल आएगा तो कोई मेरी जाति नहीं पहुंचेगा और न ही मेरा धर्म।

Here’s the trailer of #PSePyaarFSeFarraar... Stars Jimmy Sheirgill, Bhavesh Kumar, Sanjay Mishra, Kumud Mishra and Girish Kulkarni... Directed by Manoj Tiwari... Produced by OK Movies... Distributed by PVR Pictures... 18 Oct 2019 release... Link: https://t.co/hq6pxCeSGi