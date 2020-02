कार्तिक के सामने सारा अली खान को बोला 'भाभी' , पब्लिक के बीच से वायरल हुआ यह वीडियो

View this post on Instagram

Sartik fans cannot keep calm as they chant 'Bhabhi Bhabhi' on seeing @saraalikhan95 together with @kartikaaryan during the 'Love Aaj Kal' promotions #sartik #bhabhi #saraalikhan #sartikfans #saraalikhanfans #kartikaaryanfans #KartikAaryan #LoveAajKal #bollywood #bollywoodactor #bollywoodactress #bollywoodceleb #bollywoodcelebrity #bollywoodnews #bollywoodmovie #newbollywoodmovie #upcomingbollywoodmovie #etimes #entertainmenttimes