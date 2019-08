'द जोया फैक्टर' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, लकी चार्म बन सोनम ने चलाया जादू

बॉलीवुड की फैशन आइकन सोनम कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द जोया फैक्टर' को लेकर सुर्खियो में छाई हुई हैं। गुरुवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म के ट्रेलर में सोनम क्रिकेट की लकी चार्म बनी हुईं दिख रही हैं। देखने में यह ट्रेलर काफी फनी लग रहा है। द जोया फैक्टर में सोनम के साथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दलकीर सलमान भी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैंं।



फिल्म के ट्रेलर में सोनम का चकी चार्म अवतार आपको भी हंसने के लिए मजबूर कर देगा। इसमें सोनम और दलकीर के कुछ सीन्स दिखाए गए। फिल्म में संजय कपूर, सोनम के पापा की भूमिका में है। वे 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीतने का क्रेडिट जोया को देते हैं, क्योंकि वो उसी दिन पैदा होती है।

A refreshingly different plot... Trailer of #TheZoyaFactor... Stars Sonam Kapoor and Dulquer Salmaan... Directed by Abhishek Sharma... 20 Sept 2019 release... #TheZoyaFactorTrailer: https://t.co/PNczJzt0P8