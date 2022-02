बॉलीवुड के इन सेलेब्स ने फेम का स्वाद चखते ही पार्टनर को दे दिया था धोखा

वैलेंटाइन वीक पर आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने फ़िल्म का स्वाद चखते ही पार्टनर को दे दिया था धोखा। चलिए देखते है बाॅलीवुड के कुछ सेलेब्स के बारें में।

बॉलीवुड सेलेब्स के ब्रेकअप की असली वजह तो बॉलीवुड सेलेब्स ही जानते हैं। लेकिन कई बॉलीवुड सेलेब्स ऐसे भी हैं जिनको लेकर यह कहा जाता है कि वे मिलने के बाद यह अपने पार्टनर से किए गए सभी वादों को तोड़ दिए।

These Bollywood celebs had cheated on their partner