सिनेमाघरों में फिर लौटेगी रौनक, यह बड़ी फिल्में होंगी फिर से रिलीज

कोरोना महामारी के चलते लंबे समय से बंद सिनेमाघर फिर से खुलने जा रहे हैं। सरकार ने इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। अब सिनेमाघर मालिक निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सिनेमाघर खोल सकेंगे। ऐसे में इस साल के शुरुआत में रिलीज हुई उन फिल्मों को फिर से रिलीज किया जाएगा, जिन्होंने बेहतरीन कमाई की थी।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्मों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस हफ्ते से जैसा कि सिनेमाहाल फिर से खुलने वाले हैं, 6 हिंदी फिल्में फिर से रिलीज के लिए अनाउंस की गई है। इनमें तानाजी, वॉर, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, थप्पड़ और केदारनाथ शामिल है। वहीं आने वाले दिनों में कई और फिल्में भी शेड्यूल की जाएगी।

आपको बता दें कि अजय देवगन की फिल्म तानाजी इसी साल की शुरुआत में रिलीज हुई थी और उसने बंपर कमाई की थी और यह फिल्म इस साल की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। जिसे अन्य फिल्मों के साथ फिर से रिलीज किया जाएगा।

As cinemas ready to reopen their doors from this week onwards, the list of #Hindi films scheduled for re-release this week is OFFICIALLY announced...

⭐️ #Tanhaji

⭐️ #ShubhMangalZyadaSaavdhan

⭐️ #Malang

⭐️ #Kedarnath

⭐️ #Thappad

More films will be scheduled in coming days. pic.twitter.com/4Dm7xCjIlG