जितने में आप एक महीने का राशन लाते हैं उतने का ये सेलेब्स एक दिन में पी जाते हैं पानी, कीमत जान पकड़ लेंगे सिर

हर किसी का कोई न कोई पसंदीदा कलाकार होता है। किसी को उनकी बॉडी पसंद होती है तो किसी को उनकी स्माइल। इसीलिए सेलेब्स हमेशा इन चीजों को लेकर पॉजेसिव रहते हैं। वो इन्हें बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स हैं रोजाना 4000 रुपये प्रति लीटर पानी पीते हैं।

जी हां चौकिए मत ये एक दम सच है। आपने ज्‍यादातर सेल‍िब्रेटीज को जिम के बाहर या एयरपोर्ट लुक में एक बॉटल में काला पानी कैरी करते हुए देखा होगा उसे ही हम ब्‍लैक वॉटर या अल्कलाइन वॉटर के नाम से जानते हैं। इस पानी को पीने वालों में अनुष्का शर्मा से लेर मलाइका अरोड़ा और विराट कोहली का नाम भी शामिल है। हम जो पानी पीते हैं उसकी कीमत प्रति लीटर 20 से 30 रुपये होती है, लेकिन 'ब्लैक वाटर' की क़ीमत अफ़ोर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसकी कीमत सुन आपके होश उड़ जाएंगे। ब्लैक वॉटर की एक बोतल की कीमत 4000 हजार होती है।

