संजय लीला भंसाली की इन फिल्मों पर मच चुका है बवाल, डायरेक्टर को पड़ा था थप्पड़

बाॅलीवुड के फेमस निर्देशक संजय लीला भंसाली अक्सर अपनी फिल्मों के लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही मे संजय लीला भंसाली की नई फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' 25 फरवरी को रिलीज हुई हैं। हालांकि रिलीज से दो दिन पहले ही निर्देशक की फिल्म को कई कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ गया था। इस स्टोरी में हन आपको संजय लीला भंसाली की निर्देशन में बनी उन फिल्मों के बारे में बताते है जिनपर बवाल मचा हैं।

बाॅलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक संजय लीला भंसाली की हर एक फिल्म सुर्खियों मे बनी रहती हैं। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी हर एक फिल्म काफी शानदार होती हैं और दर्शक उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। उनकी बीते कछ साल से हर एक फिल्म कंट्रोवर्सी का शिकार हो ही जाती हैं। भले ही उनकी फिल्म कितनी भी शानदार हो लेकिन कुछ लोगों को उनके फिल्म भी कुछ गलतियां दिख ही जाती हैं। चलिए जानते है संजय लीला भंसाली के किन फिल्मों पर मच चुका है बवाल

These films of Sanjay Leela Bhansali have created a ruckus