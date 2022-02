अपने भाई को गुस्से से घूर रही ये बच्ची आज है बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन, पहचानना हुआ मुश्किल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस का हैं। फ़ोटो में एक छोटी सी बच्ची अपने पिता और भाई के साथ देखी जा सकती हैं। इस छोटी सी बच्ची को पहचानना हुआ मुश्किल

सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आए दिन कुछ न कुछ नया होते रहता हैं। इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स के बचपन के फ़ोटो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। ऐसे ही बॉलीवुड की पॉपुलर सेलिब्रिटी के बचपन का फ़ोटो वायरल हो रहा है जिसे देख पहचानना मुश्किल हो रहा हैं।

This girl staring at her brother angrily is Bollywood number 1 heroine