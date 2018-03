बॉलीवुड के एक्टर टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 2' लगातार चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में टाइगर और दिशा पटानी की फिल्म 'बागी 2' के ट्रेलर और गाने जारी किए गए। इन गानों को लोगों ने काफी पसंद किया। इसी फिल्म का एक और एक्शन से भरपूर मेकिंग वीडियो सामने आया है, जिसे टाइगर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।

टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री है बेहतर:

फिल्म 'बागी 2' के अबतक जो भी वीडियो और गाने सामने आए हैं उनमें टाइगर और दिशा की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है। इन दोनों की जोड़ी आॅन स्क्रीन और आॅफ स्क्रीन खूब सुर्खियां बटोर रही है।

Action has always been close to my heart! I hope you like this one! Watch the Action of #Baaghi2 – 🔗 https://t.co/RTlm92zo2B #GetReadyToFight #SajidNadiadwala@DishPatani @khan_ahmedasas @NGEMovies @FoxStarHindi @WardaNadiadwala #Baaghi2onMarch30